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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 чер, 2023 23:19
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Додано: Вів 20 чер, 2023 23:28
Ждёмс реакцию банков и обменников. Что они придумают на этот раз??
Думаю недельку будут все милые и добродушные, а потом снова схема НОМЕР 3-4-5, уже сбился по счёту с их мутками
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