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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:19

Посилання на першоджерело
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:28

  Клиент_ написав:Посилання на першоджерело
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti

Ждёмс реакцию банков и обменников. Что они придумают на этот раз??
Думаю недельку будут все милые и добродушные, а потом снова схема НОМЕР 3-4-5, уже сбился по счёту с их мутками :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 05:03

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Ждёмс реакцию банков и обменников. Что они придумают на этот раз?


о шо там думать?
комиссия за выдачу "емісійної готівки" была в банках и раньше (на уровне 1%)
так что просто расширяем спред и заметьте всё "по просьбам граждан")))
uaprofi
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