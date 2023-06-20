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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:19

Посилання на першоджерело
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:28

  Клиент_ написав:Посилання на першоджерело
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti

Ждёмс реакцию банков и обменников. Что они придумают на этот раз??
Думаю недельку будут все милые и добродушные, а потом снова схема НОМЕР 3-4-5, уже сбился по счёту с их мутками :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 05:03

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Ждёмс реакцию банков и обменников. Что они придумают на этот раз?


о шо там думать?
комиссия за выдачу "емісійної готівки" была в банках и раньше (на уровне 1%)
так что просто расширяем спред и заметьте всё "по просьбам граждан")))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 07:31

  Игорь Алексеевич написав:Банки применили думаю схему на дурочку по возврату. Если ещё у клиента есть депозиты в валюте, то отдают нормальными. А если видят, что депозитов больше нет, то после окончания последнего дело впихивают хламом.

полный бред, кассир не знает сколько осталось депозитов, у нее только ордер на выдачу есть, мне мотлох пытались всунуть в любом случае в независимости от количества оставшихся депозитов и был ли он последний
кассирша в привате видит только ваш фейс со списком карт с балансом и их последние 4 цифры
kuzmich
 
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