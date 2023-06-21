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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:19

Посилання на першоджерело
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:28

  Клиент_ написав:Посилання на першоджерело
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti

Ждёмс реакцию банков и обменников. Что они придумают на этот раз??
Думаю недельку будут все милые и добродушные, а потом снова схема НОМЕР 3-4-5, уже сбился по счёту с их мутками :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 05:03

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Ждёмс реакцию банков и обменников. Что они придумают на этот раз?


о шо там думать?
комиссия за выдачу "емісійної готівки" была в банках и раньше (на уровне 1%)
так что просто расширяем спред и заметьте всё "по просьбам граждан")))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 07:31

  Игорь Алексеевич написав:Банки применили думаю схему на дурочку по возврату. Если ещё у клиента есть депозиты в валюте, то отдают нормальными. А если видят, что депозитов больше нет, то после окончания последнего дело впихивают хламом.

полный бред, кассир не знает сколько осталось депозитов, у нее только ордер на выдачу есть, мне мотлох пытались всунуть в любом случае в независимости от количества оставшихся депозитов и был ли он последний
кассирша в привате видит только ваш фейс со списком карт с балансом и их последние 4 цифры
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 08:59

  kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:Банки применили думаю схему на дурочку по возврату. Если ещё у клиента есть депозиты в валюте, то отдают нормальными. А если видят, что депозитов больше нет, то после окончания последнего дело впихивают хламом.

полный бред, кассир не знает сколько осталось депозитов, у нее только ордер на выдачу есть, мне мотлох пытались всунуть в любом случае в независимости от количества оставшихся депозитов и был ли он последний
кассирша в привате видит только ваш фейс со списком карт с балансом и их последние 4 цифры

У кассира уже лежат готовые к выдаче дол. для клиента. Поэтому она может и не знать, а головной офис знает всё и про всех. Лично в А-банке везут пакетики для каждого клиента.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:17

  Игорь Алексеевич написав: Лично в А-банке везут пакетики для каждого клиента.

Точнее будет написАть: Везут пакетики лично для Игоря Алексеевича.
ХЗ где вы такое находите.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:25

Забирав кілька конвертів в абанку в Запоріжжі. Ніяких персональних пакуночків. Усе з загальної пачки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:29

  Игорь Алексеевич написав:У кассира уже лежат готовые к выдаче дол. для клиента. Поэтому она может и не знать, а головной офис знает всё и про всех. Лично в А-банке везут пакетики для каждого клиента.

тоже вчес полный, пачки лежат рядом в шкафу и в сейфах, я неоднократно снимал в абанке и видел откуда достают бабки, когда их не хватает, кассирша закрывает ширму и лезет в сейф за наличкой. Купюры привозит инкассация отделению в большом опломбированном мешке
kuzmich
 
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