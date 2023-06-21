Додано: Сер 21 чер, 2023 09:42

kuzmich написав: Игорь Алексеевич написав: У кассира уже лежат готовые к выдаче дол. для клиента. Поэтому она может и не знать, а головной офис знает всё и про всех. Лично в А-банке везут пакетики для каждого клиента. У кассира уже лежат готовые к выдаче дол. для клиента. Поэтому она может и не знать, а головной офис знает всё и про всех. Лично в А-банке везут пакетики для каждого клиента.

тоже вчес полный, пачки лежат рядом в шкафу и в сейфах, я неоднократно снимал в абанке и видел откуда достают бабки, когда их не хватает, кассирша закрывает ширму и лезет в сейф за наличкой. Купюры привозит инкассация отделению в большом опломбированном мешке тоже вчес полный, пачки лежат рядом в шкафу и в сейфах, я неоднократно снимал в абанке и видел откуда достают бабки, когда их не хватает, кассирша закрывает ширму и лезет в сейф за наличкой. Купюры привозит инкассация отделению в большом опломбированном мешке

Раньше было с пачек и я так получал. А теперь, что бы избавится от мотлоха, то кассир или головной офис начинают мутить. У кассира есть списки людей на получение и суммы к выдаче. У головного офиса вся информация про клиента. Поэтому или нач. отделения или кассир получают рекомендации. Им нужно тоже избавляться от мотлоха, а как??? Лучший способ через клиентов. Не сравнивайте времена 2-3мес. назад и сейчас. До этого выдавали в основном только синие, сейчас ситуация др., в банках много осталось мотлоха, а население с улицы не спешит покупать валюту, т.к. нет ажиотажа на рынке.А тем более, когда видят, что клиент не работает постоянно с банком, а только крутил карусель, то 100 пудов он уходит на долго или навсегда с банка с МОТЛОХОМ..