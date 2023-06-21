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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 09:53
nekefer написав:
ну если обяжут принимать мотлох, значит и выдавать будут мотлохом
сейчас ещё подкрепляют банки валютой, т.к. заканчиваются карусельщики. Банкам бакс не нужен в большом кол-ве. Принесли - продали. Миним. запас будет в тех отделениях, кто оборудован хорошими сейфами.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 12:31
nekefer написав:
ну если обяжут принимать мотлох, значит и выдавать будут мотлохом
вдолгосрок возможно удастся переломить культуру поклонения купюрам из-под станка
а ближайшие выдачи мотлохом людям которые хотят синь могут быть проблемными
Ще треба розуміти що таке мотлох. Необізнані будь-які банкноти старіше 2006 вважають мотлохом. Від сьогодні курс в обміннику не відрізняються від банка, також в банку забирають усе що машинка порахувала. Сьогодні все що отримав раніше в банках та обмінниках трошки продав. Поки на 3 місяці у держбанки.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 14:49
Не все так райдужно - "ознаки гниття"? Санта барбара може продовжитись
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Додано: Сер 21 чер, 2023 15:36
Півтори місяці назад зелені 2003-06 років з пайку з аккорду запхав в ящик зеленого лайна(тоді ще можна було). Заробив 2 центи і оце зараз повернули теж зеленими, випрохав хоч 06 року. Касир вибирала з великої пачки одних зелених. І ,,папісят,, новими не було. Життя-біль.
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alex lem
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Додано: Сер 21 чер, 2023 15:43
alex lem написав:
Півтори місяці назад зелені 2003-06 років з пайку з аккорду запхав в ящик зеленого лайна(тоді ще можна було). Заробив 2 центи і оце зараз повернули теж зеленими, випрохав хоч 06 року. Касир вибирала з великої пачки одних зелених. І ,,папісят,, новими не було. Життя-біль.
если срочно не нужны, то чем в сундуке, то лучше в привате.
но а кто хочет именно синими, то тогда ежедневный заказ, взять тел. отделения и спрашивать у начальника какие привезли.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:28
Игорь Алексеевич написав: alex lem написав:
Півтори місяці назад зелені 2003-06 років з пайку з аккорду запхав в ящик зеленого лайна(тоді ще можна було). Заробив 2 центи і оце зараз повернули теж зеленими, випрохав хоч 06 року. Касир вибирала з великої пачки одних зелених. І ,,папісят,, новими не було. Життя-біль.
если срочно не нужны, то чем в сундуке, то лучше в привате.
но а кто хочет именно синими, то тогда ежедневный заказ, взять тел. отделения и спрашивать у начальника какие привезли.
якщо хочеться сині,є послуга в обміннику за 8 грн банкнота
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:42
Игорь Алексеевич написав: nekefer написав:
ну если обяжут принимать мотлох, значит и выдавать будут мотлохом
сейчас ещё подкрепляют банки валютой, т.к. заканчиваются карусельщики. Банкам бакс не нужен в большом кол-ве. Принесли - продали. Миним. запас будет в тех отделениях, кто оборудован хорошими сейфами.
Кому бакс потрібно? Якщо така реальність чому ж курс такий стабільний ,чому не падає,чому саме попит на сині і т.і.
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