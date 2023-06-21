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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 21:33
Investor_K написав: daap написав:
Сьогодні одна обмєнка пилососить бакс стабільним курсом вище за всіх
і до кінця дня не зняли курс. думаю шо завтра підросте.
Було б добре
Сьогодні бачив 36-00/37-20 . В Києві покупають в обміннику і гривні багато
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:47
daap написав:
Сьогодні одна обмєнка пилососить бакс стабільним курсом вище за всіх
і до кінця дня не зняли курс. думаю шо завтра підросте.
Предпосылок вверх нет. Должен в этом месяце преодолеть отметку 36,95. И июль вниз к 36,55.
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Сер 21 чер, 2023 21:35
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