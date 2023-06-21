RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:33

  Investor_K написав:
  daap написав:Сьогодні одна обмєнка пилососить бакс стабільним курсом вище за всіх
і до кінця дня не зняли курс. думаю шо завтра підросте.

Було б добре

Сьогодні бачив 36-00/37-20 . В Києві покупають в обміннику і гривні багато
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13530
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:47

  daap написав:Сьогодні одна обмєнка пилососить бакс стабільним курсом вище за всіх
і до кінця дня не зняли курс. думаю шо завтра підросте.
Предпосылок вверх нет. Должен в этом месяце преодолеть отметку 36,95. И июль вниз к 36,55.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6706
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 214215216217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 885, 886, 887
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8864 1649061
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 чер, 2023 21:35
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2899)
21.06.2023 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.