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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 21:33
Investor_K написав: daap написав:
Сьогодні одна обмєнка пилососить бакс стабільним курсом вище за всіх
і до кінця дня не зняли курс. думаю шо завтра підросте.
Було б добре
Сьогодні бачив 36-00/37-20 . В Києві покупають в обміннику і гривні багато
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:47
daap написав:
Сьогодні одна обмєнка пилососить бакс стабільним курсом вище за всіх
і до кінця дня не зняли курс. думаю шо завтра підросте.
Предпосылок вверх нет. Должен в этом месяце преодолеть отметку 36,95. И июль вниз к 36,55.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:49
Отримав сьогодні пайку , розподіл такий:
Банк - Приват, відділення групи А
всього 26 купюзр, з них:
- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року , касир відбирала з приходу , потім решту додала з сейфу.
*****************
перед мною , жінку послали з її купюрами в далечінь,
поки ще працює правило , ми беремо тільки те, що зможемо продати.
здається Приват собі на умі і все що до 2009 року випуску буде смоктати смаколика.
Гроші замовляв - Все як положено.
Касирка трохи поваляла дурня ...., тіпа йдіть до залу. беріть код .....
я показав сканер П24 і пішла видача.
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Goodman
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:52
Goodman написав:
Отримав сьогодні пайку , розподіл такий:
Банк - Приват, відділення групи А
всього 26 купюзр, з них:
- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року , касир відбирала з приходу , потім решту додала з сейфу.
*****************
перед мною , жінку послали з її купюрами в далечінь,
поки ще працює правило , ми беремо тільки те, що зможемо продати.
здається Приват собі на умі і все що до 2009 року випуску буде смоктати смаколика.
Гроші замовляв - Все як положено.
Касирка трохи поваляла дурня ...., тіпа йдіть до залу. беріть код .....
я показав сканер П24 і пішла видача.
пока банкам не пришло офиц.правил от НБУ.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:56
Игорь Алексеевич написав:
пока банкам не пришло офиц.правил от НБУ.
Вибачте ви мабудь не знаєте, як працює ЕП НБУ (електронна пошта НБУ) до якою підключені геть усі балансові банківські установи України. Нею відповідні вказівки надіслані банкам ще учора.
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Alien
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:57
Игорь Алексеевич написав:
пока банкам не пришло офиц.правил от НБУ.
Сьгодні у жиДОмирі , провідний обменка вальнув прийомку по 36-50.
Це дуже збентежило валютчів спільноту, ведь все било хорошо, зачем что-то менять.
Це була новина від 10 години і ..... заглох.
Напевно народ начитався на ніч від НБУ і попер з ранку з мотлохом в обменку.
в 11-00 обменка видала - купуємо новий зразок від 1000 $ по 37-25 і отрубилася.
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Goodman
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:57
Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
пока банкам не пришло офиц.правил от НБУ.
Вибачте ви мабудь не знаєте, як працює ЕП НБУ (електронна пошта НБУ) до якою підключені геть усі балансові банківські установи України. Нею відповідні вказівки надіслані банкам ще учора.
я всё знаю и поэтому говорю, что ничего офиц. на сегодня банкам не было.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 22:01
Alienвибачте, плавалі ...., знаєм, з касирами ніхто роботи не проводив, все застрягло на рівні головного банку.
Лист пердує голові, той відписує заму, зам штирить касову роботу, ті заслинилися і пишуть отсебятину у відділення керівникам, а ті вже ставлять до відома кассирів.
Це все не швидкість світла.........
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Goodman
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Додано: Сер 21 чер, 2023 22:10
Goodman написав:Alien
вибачте, плавалі ...., знаєм, з касирами ніхто роботи не проводив, все застрягло на рівні головного банку.
Лист пердує голові, той відписує заму, зам штирить касову роботу, ті заслинилися і пишуть отсебятину у відділення керівникам, а ті вже ставлять до відома кассирів.
Це все не швидкість світла.........
всё правильно. письмо есть в головном, а по отделениям в лучшем случае к пятнице. работа будет по новым правилам с понед. и то ещё кассиры будут всего боятся. только с июля начнётся более менее всё согласно треб НБУ.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 22:40
Игорь Алексеевич написав:
я всё знаю
ви впевнені)
в держбанках не чутно
побачимо спочатку на практиці - термінал Приват і замовлення готівки
далі як будуть ПОВи приймати різницю та опт в залежності від року
поки зарано
за червень в держабанках 1000 грн від 2021 року в наявності
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