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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:42

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Goodman написав:Це все не швидкість світла......

курс наразі більш стабільний чим було піврочки тому
тому багато на курсі не скирдуєш
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:43

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Должен в этом месяце преодолеть отметку 36,95
в цьому місяці вже було у Львові та Києві
Одеса тримається - курс кращий
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Goodman написав:- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року
це з каруселі , те що покупали безготівково майже в квітні , нагадайте який тоді був курс ринковий ...
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:56

  sens написав:
  Goodman написав:- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року
це з каруселі , те що покупали безготівково майже в квітні , нагадайте який тоді був курс ринковий ...

Чому в квітні? Якщо сьогодні забирали то розміщували орієнтовно 20 березня. Подивився власні записи 20 березня під карусель здавав у Запоріжжі сині по 38.75 зелені по 38.65 - у той же день розмістився у Тасі з урахуванням усіх витрат вийшло по 37.34. Сьогодні по 37,35 у Запоріжжі у ПОВах здати було можна. А в чому власне проблема?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:12

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Alien написав:Сьогодні по 37,35 у Запоріжжі у ПОВах здати було можна. А в чому власне проблема?

принесли в офис покупатели синие по 37,10. за товар. говорят обошли три обменника, нет грн. верней есть в обменниках, но на хлебушек.
Игорь Алексеевич
 
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