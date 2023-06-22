RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 216217218219>
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:42

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Goodman написав:Це все не швидкість світла......

курс наразі більш стабільний чим було піврочки тому
тому багато на курсі не скирдуєш
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13543
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:43

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Должен в этом месяце преодолеть отметку 36,95
в цьому місяці вже було у Львові та Києві
Одеса тримається - курс кращий
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13543
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Goodman написав:- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року
це з каруселі , те що покупали безготівково майже в квітні , нагадайте який тоді був курс ринковий ...
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13543
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:56

  sens написав:
  Goodman написав:- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року
це з каруселі , те що покупали безготівково майже в квітні , нагадайте який тоді був курс ринковий ...

Чому в квітні? Якщо сьогодні забирали то розміщували орієнтовно 20 березня. Подивився власні записи 20 березня під карусель здавав у Запоріжжі сині по 38.75 зелені по 38.65 - у той же день розмістився у Тасі з урахуванням усіх витрат вийшло по 37.34. Сьогодні по 37,35 у Запоріжжі у ПОВах здати було можна. А в чому власне проблема?
Alien
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:12

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Alien написав:Сьогодні по 37,35 у Запоріжжі у ПОВах здати було можна. А в чому власне проблема?

принесли в офис покупатели синие по 37,10. за товар. говорят обошли три обменника, нет грн. верней есть в обменниках, но на хлебушек.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6714
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:10

  sens написав:
  Goodman написав:- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року
це з каруселі , те що покупали безготівково майже в квітні , нагадайте який тоді був курс ринковий ...


це все за планом, коли дуже багато грошей в ГРН , напрошуються думкі ...., нафіга та стрьомно. Частина перейшла в $.

Наразі передивився вінігрет останньої пайки - купюри 2009,2013 і 2017 мають попарні номри підряд. Десь близько 10 пар підряд - стан у всіх однаковий - однаковозадовільний . Нарід явно має нестачу на прожиття, раз лізе уже в пачки та витягує і міняє на грн.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:Сьогодні по 37,35 у Запоріжжі у ПОВах здати було можна. А в чому власне проблема?

принесли в офис покупатели синие по 37,10. за товар. говорят обошли три обменника, нет грн. верней есть в обменниках, но на хлебушек.
в Одесі загалом грн це 500,в Києві це 200,у Львові дуже різне , навіть 100 дуже старі
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13543
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:Сьогодні по 37,35 у Запоріжжі у ПОВах здати було можна. А в чому власне проблема?

принесли в офис покупатели синие по 37,10. за товар. говорят обошли три обменника, нет грн. верней есть в обменниках, но на хлебушек.

Придумкуваті та ліниві люди є завжди і всюди. Щойно зателефонував по одній з пропозицій що світить Мінфін по Запоріжжю - підтвердили покупку 37,35. Прийняти суму 2700? Без проблем - гривня є.
Alien
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:22

  Goodman написав:
  sens написав:
  Goodman написав:- 5 шт 2009 року
- 5 штук 2013 року
- решта 2017 року
це з каруселі , те що покупали безготівково майже в квітні , нагадайте який тоді був курс ринковий ...


це все за планом, коли дуже багато грошей в ГРН , напрошуються думкі ...., нафіга та стрьомно. Частина перейшла в $.

Наразі передивився вінігрет останньої пайки - купюри 2009,2013 і 2017 мають попарні номри підряд. Десь близько 10 пар підряд - стан у всіх однаковий - однаковозадовільний . Нарід явно має нестачу на прожиття, раз лізе уже в пачки та витягує і міняє на грн.

Переводив у валюту(євро та долар),тому що менше місця займає банківська ячейка. Хто підтримує зраду та підрив Київської ГЕС обирайте щось на пагорбах правого берега Києва
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13543
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:33

Re: Клуб 100К - Теребеньки

УБІБ віддав старими. Відмовився від купюр, старіших за 2006 рік - у касира на Старонаводницькій пішла піна ротом.
Замість обвинувачення в панікерстві краща завозили купюри нового зразка
Востаннє редагувалось 2XL в Чет 22 чер, 2023 10:14, всього редагувалось 1 раз.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3885
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 886, 887, 888
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8871 1649802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 чер, 2023 09:10
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2907)
22.06.2023 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.