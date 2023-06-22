Додано: Чет 22 чер, 2023 10:01

Так у банків немає зобов'язань видавати готівкову іноземну валюту саме нового зразка. А з точки зору готівкового обігу 100 доларів 1992 це ті самі 100 доларів що і 2017 року. Якщо клієнта не влаштовує просто рік випуску абсолютно платіжної банкноти то йому значить не дуже треба наразі готівкова валюта. Ну а банку додаткова вигода - клієнтські залишки ще певний час будуть збільшувати ресурсну позицію. І до речі банк, у сховищі якого достатньо банкнот доларів "старого" зразка не стане завозити "нові" поки поточні залишки не стануть менше певного розрахункового рівня. Тому для членів секти "синіх 2017" - сподіваюсь настають веселі часи. Може так статись що предмет їх обожнювання можна буде дістати або "по блату" в банку або з певною націнкою в ПОВах (по суті це вже є і зараз). Якщо членів секти буде достатньо багато то думаю і банки можуть почати пропонувати додаткову послугу - видачу певного заздалегідь обумовленого зразка банкнот за додаткову комісію. Думаю це буде справедливо - не хочеш просто долар - плати за додаткові витрати банку за те що він тебе забезпечить певним зразком. І усі будуть задоволені