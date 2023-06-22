RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 216217218219
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:01

Так у банків немає зобов'язань видавати готівкову іноземну валюту саме нового зразка. А з точки зору готівкового обігу 100 доларів 1992 це ті самі 100 доларів що і 2017 року. Якщо клієнта не влаштовує просто рік випуску абсолютно платіжної банкноти то йому значить не дуже треба наразі готівкова валюта. Ну а банку додаткова вигода - клієнтські залишки ще певний час будуть збільшувати ресурсну позицію. І до речі банк, у сховищі якого достатньо банкнот доларів "старого" зразка не стане завозити "нові" поки поточні залишки не стануть менше певного розрахункового рівня. Тому для членів секти "синіх 2017" - сподіваюсь настають веселі часи. Може так статись що предмет їх обожнювання можна буде дістати або "по блату" в банку або з певною націнкою в ПОВах (по суті це вже є і зараз). Якщо членів секти буде достатньо багато то думаю і банки можуть почати пропонувати додаткову послугу - видачу певного заздалегідь обумовленого зразка банкнот за додаткову комісію. Думаю це буде справедливо - не хочеш просто долар - плати за додаткові витрати банку за те що він тебе забезпечить певним зразком. І усі будуть задоволені
Alien
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 886, 887, 888
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8871 1649802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 чер, 2023 09:10
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2907)
22.06.2023 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.