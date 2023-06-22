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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:01
Так у банків немає зобов'язань видавати готівкову іноземну валюту саме нового зразка. А з точки зору готівкового обігу 100 доларів 1992 це ті самі 100 доларів що і 2017 року. Якщо клієнта не влаштовує просто рік випуску абсолютно платіжної банкноти то йому значить не дуже треба наразі готівкова валюта. Ну а банку додаткова вигода - клієнтські залишки ще певний час будуть збільшувати ресурсну позицію. І до речі банк, у сховищі якого достатньо банкнот доларів "старого" зразка не стане завозити "нові" поки поточні залишки не стануть менше певного розрахункового рівня. Тому для членів секти "синіх 2017" - сподіваюсь настають веселі часи. Може так статись що предмет їх обожнювання можна буде дістати або "по блату" в банку або з певною націнкою в ПОВах (по суті це вже є і зараз). Якщо членів секти буде достатньо багато то думаю і банки можуть почати пропонувати додаткову послугу - видачу певного заздалегідь обумовленого зразка банкнот за додаткову комісію. Думаю це буде справедливо - не хочеш просто долар - плати за додаткові витрати банку за те що він тебе забезпечить певним зразком. І усі будуть задоволені
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Alien
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:33
Залишу для статистики
Вчора забирав в Райфі й Тасі. Райф - сині 2017 рік номери підряд. Тас - сині 2009 - 2017рр в відмінному стані.
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antey718
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:53
antey718 написав:
Залишу для статистики
Вчора забирав в Райфі й Тасі. Райф - сині 2017 рік номери підряд. Тас - сині 2009 - 2017рр в відмінному стані.
Яке місто, якщо Київ ,то це добре,якщо місто по одному відділенню вказаних банків - дуже добре!!
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sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:56
Alien написав:
Так у банків немає зобов'язань видавати готівкову іноземну валюту саме нового зразка. А з точки зору готівкового обігу 100 доларів 1992 це ті самі 100 доларів що і 2017 року. Якщо клієнта не влаштовує просто рік випуску абсолютно платіжної банкноти то йому значить не дуже треба наразі готівкова валюта. Ну а банку додаткова вигода - клієнтські залишки ще певний час будуть збільшувати ресурсну позицію. І до речі банк, у сховищі якого достатньо банкнот доларів "старого" зразка не стане завозити "нові" поки поточні залишки не стануть менше певного розрахункового рівня. Тому для членів секти "синіх 2017" - сподіваюсь настають веселі часи. Може так статись що предмет їх обожнювання можна буде дістати або "по блату" в банку або з певною націнкою в ПОВах (по суті це вже є і зараз). Якщо членів секти буде достатньо багато то думаю і банки можуть почати пропонувати додаткову послугу - видачу певного заздалегідь обумовленого зразка банкнот за додаткову комісію. Думаю це буде справедливо - не хочеш просто долар - плати за додаткові витрати банку за те що він тебе забезпечить певним зразком. І усі будуть задоволені
так тут усім і відписав,в тому числі Ігорю Олексійовичу, якщо треба нова синя банкнота,треба лише доплатити 8 грн,або курс на 8 копійок дорожче вашої банкноти іншого року , фактично це не є проблема.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:58
Alien написав: Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Сьогодні по 37,35 у Запоріжжі у ПОВах здати було можна. А в чому власне проблема?
принесли в офис покупатели синие по 37,10. за товар. говорят обошли три обменника, нет грн. верней есть в обменниках, но на хлебушек.
Придумкуваті та ліниві люди є завжди і всюди. Щойно зателефонував по одній з пропозицій що світить Мінфін по Запоріжжю - підтвердили покупку 37,35. Прийняти суму 2700? Без проблем - гривня є.
є одне АЛЕ ,курс дійсний всього годину чи менше,вірно?
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Додано: Чет 22 чер, 2023 11:35
sens написав: Alien написав:
Придумкуваті та ліниві люди є завжди і всюди. Щойно зателефонував по одній з пропозицій що світить Мінфін по Запоріжжю - підтвердили покупку 37,35. Прийняти суму 2700? Без проблем - гривня є.
є одне АЛЕ ,курс дійсний всього годину чи менше,вірно?
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Додано: Чет 22 чер, 2023 11:44
Alien написав:
Так у банків немає зобов'язань видавати готівкову іноземну валюту саме нового зразка. А з точки зору готівкового обігу 100 доларів 1992 це ті самі 100 доларів що і 2017 року. Якщо клієнта не влаштовує просто рік випуску абсолютно платіжної банкноти то йому значить не дуже треба наразі готівкова валюта.
если вы не знали, купюры до 96 имеют устаревшую защитные элементы, поэтому не проверяются всеми современными машинками и не принимаются купюроприемниками, и с ними крайне не хотят связываться обменники, что у нас 100% что в других странах, т.к. требуется тщательный ручной досмотр. Банки все старье до 96 отправляют на инкассо. Хотите проблем, берите 92г.
Сегодня тумба заработала на прием мотлоха, слил в нее все 96 и затертые, так что кто там каркал, что будет принимать только синие это ложь
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