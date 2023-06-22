Додано: Чет 22 чер, 2023 14:00

kuzmich написав: если вы не знали, купюры до 96 имеют устаревшую защитные элементы, поэтому не проверяются всеми современными машинками и не принимаются купюроприемниками, и с ними крайне не хотят связываться обменники, что у нас 100% что в других странах, т.к. требуется тщательный ручной досмотр. если вы не знали, купюры до 96 имеют устаревшую защитные элементы, поэтому не проверяются всеми современными машинками и не принимаются купюроприемниками, и с ними крайне не хотят связываться обменники, что у нас 100% что в других странах, т.к. требуется тщательный ручной досмотр.

Може ви не знали - але практично усі елементи захисту банкнот номіналу 100USD до 96 року використовуються на банкнотах більш пізніх років випуску. Жоден з тих елементів захисту не є по суті застарілим і використовується при виготовленні банкнот більш пізніх зразків. А те що вони не проходять сучасні детектори - то є лише свідченням відсутності у них певних НОВИХ елементів захисту, які на початку 90х лише розроблялись або ще не використовувались. Тільки й усе. Розумієте різницю між вашим "имеют устаревшую защитные элементы" та фактичним "не мають більш нових елементів захисту, які виникли вже після їх випуску"? Розумію - ви не фахівець щоб розбиратись в особливостях грошового обігу - але в цьому випадку на мій погляд краще не писати про, те в чому достеменно не впевнений, бо людям які розуміють те про що ви пишете подібні формулювання звучать достатньо безглуздо.Щодо обмінників - чесно кажучи їх проблеми а також з чим вони там не хочуть зв'язуватись мені абсолютно "фіолетово". Я надаю перевагу співпраці з банками. Щонайменше там порядку більше. Тому наприклад учора я отимував конверт у тасі і мені усе видали виключно "не синіми" банкнотами - роки були там різні і минулого тисячоліття теж - я принципово не приділяв цьому увагу - для мене достатньо було що стан усіх банкнот був гарним. Сьогодні я всі ці банкноти + частину що в мене ще було "зелених" та "синіх" заніс у газбанк - бо у вівторок Мінфін проводить розміщення нових річних ОВДП у доларах, які я маю намір придбати. Співвідношення синіх до зелених було приблизно 1 до 4. "Малих портретів" - не було, 1996 рік точно був і не одна банкнота. Про всяк випадок, якщо б касир забракувала якусь з банкнот - я мав кілька сотень "синіми" на заміну - втім касира влаштувало абсолютно усе.Що стосується закордону то там теж не усе так однозначно яки ви пишете. Так є ряд країн де страждають маячнею на кшталт нинішньої української - тільки "сині" і крапка. Стикався з таким. Або офіційно існують в обміннику різні курси обміну доларів на національну валюту не тільки по рокам, але й по номіналам (чим дрібніший номінал і чім старший рік тим курс менший). Є і таке. Але і прямо зворотні випадки. У тій же Мексиці, Ямайці, Домінікані мені на здачу давали а потім і в іншому масці і брали банкноти такого стану, що у нас би вони в ПОВах і до детектора не дійшли. А в обміннику аеропорту Маніли в мене без проблем узяли "сотню" яку в Україні не взяв би жодний банк (бо в ультрафіолеті там світилось слово "ХАБАР"). Тому різні країни, різні умови. Так зараз виїхати за кордон багато хто включаючи мене не може, але вірю - переможемо і подорожувати світом де діють цивілізовані правила обігу іноземних валют зможемо.Втім я жодним чином нікого не закликаю брати та накопичувати зношені банкноти чи банкноти вже "екзотичних" років емісії на кшталт того як тут писали про 20тку 1969 року. Просто потрібно розуміти що на відміну від зими і початку весни поточного року коли можна було запихнути в термінал "бегемота" усякий непотріб а отримати "сині" - наразі ситуація змінилась - банки мають суттєві запаси "не синіх" - підкріплюють ними одне одного та намагаються саме їх видати клієнтам. Це нормальний практичний підхід з їхнього боку. Для банків (як і для усього цивілізованого світу) справжні придатні до обігу 100USD 1996 року це просто 100USD. Тому клієнтам або заздалегідь треба морально налаштовуватись, що "синіми з номерами підряд" навряд чи вдасться отримувати часто та багато (якщо взагалі вдаватиметься), або шукати "блат", ну або вчитись використовувати валюту безготівково там де це можна (хоча в теперішніх реаліях для більшості громадян це не вихід).