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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:37

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Хто які депозити наразі відкриває?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:00

  Vivat написав:kuzmich, плесень действительно видно. А вот стирку в белизне - нет. Купюра после стирки - в УФ полностью темно-синяя - как и должно быть в идеале.

да, это если в гипохлорите вымачивали, а не в другой фигне https://www.youtube.com/watch?v=AMZas1LqhNI

интересно, альфа даже переплюнула пианино, видать настолько туго дела идут, что пылесосит валюту похоже в убыток себе

22.06 10:30 Изменился курс банка Альфа с 37.3000 на 37.0000 грн/$ . Разница: -0.3000
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:34

дозабрас з Привату останню пайку - просто докидав по проханню валютмена "зелені, які йому були сумнівні". Аккурат встиг докинути - 25-05-2023 року.
Сьогодні отримав 2000$ , новими , синіми , номер в номер.
Все стандартно - замовлення через П24, заявку схвалено, прийдітьі отримайте.
PS Касирка порилася у себе в шухляді(явно там був мотлох) , потім вийняла з сейфа і видала. Депозит вирулив.
Goodman
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  #<1 ... 218219220221
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Goodman

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