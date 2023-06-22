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дозабрас з Привату останню пайку - просто докидав по проханню валютмена "зелені, які йому були сумнівні". Аккурат встиг докинути - 25-05-2023 року. Сьогодні отримав 2000$ , новими , синіми , номер в номер. Все стандартно - замовлення через П24, заявку схвалено, прийдітьі отримайте. PS Касирка порилася у себе в шухляді(явно там був мотлох) , потім вийняла з сейфа і видала. Депозит вирулив.
sens написав:під час військового стану фінмон й справді по всіх банках працює , нові кошти більше 400 к можна внести хіба що для оплати , без відкриття рахунку , інші позиції закриті
Це стосується і поповнення депозиту? 400Кгрн - це на місяць в одному банку? Як саме рахують місяць - починаючи з першого числа, чи просто 30днів з моменту внесення коштів? Скажімо - 10го травня поповнив депо на 250Кгрн, а 5го червня ще на 200Кгрн - це буде рахуватись як "перебір", чи як "новий місяць/нові кошти"? Тобто - для фінмона це буде "махання червоною ганчіркою", чи ні?
Не пищить єрунди , якщо вам довподоби цей банк , то самі нічого не оформлюйте ,свої кошти рознесуть між довіреними особами , знімайте з рахунку різних ПІБ за довіреністю,так можливо загалом більше поповнити і також загалом більше зняти