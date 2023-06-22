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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:37

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Хто які депозити наразі відкриває?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:00

  Vivat написав:kuzmich, плесень действительно видно. А вот стирку в белизне - нет. Купюра после стирки - в УФ полностью темно-синяя - как и должно быть в идеале.

да, это если в гипохлорите вымачивали, а не в другой фигне https://www.youtube.com/watch?v=AMZas1LqhNI

интересно, альфа даже переплюнула пианино, видать настолько туго дела идут, что пылесосит валюту похоже в убыток себе

22.06 10:30 Изменился курс банка Альфа с 37.3000 на 37.0000 грн/$ . Разница: -0.3000
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:34

дозабрас з Привату останню пайку - просто докидав по проханню валютмена "зелені, які йому були сумнівні". Аккурат встиг докинути - 25-05-2023 року.
Сьогодні отримав 2000$ , новими , синіми , номер в номер.
Все стандартно - замовлення через П24, заявку схвалено, прийдітьі отримайте.
PS Касирка порилася у себе в шухляді(явно там був мотлох) , потім вийняла з сейфа і видала. Депозит вирулив.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:20

  kuzmich написав:.

интересно, альфа даже переплюнула пианино, видать настолько туго дела идут, что пылесосит валюту похоже в убыток себе

22.06 10:30 Изменился курс банка Альфа с 37.3000 на 37.0000 грн/$ . Разница: -0.3000

Альфа просто уравняла доходность конвертдепо с доходностью валютных овгз
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:21

  Успіх написав:
  sens написав:під час військового стану фінмон й справді по всіх банках працює , нові кошти більше 400 к можна внести хіба що для оплати , без відкриття рахунку , інші позиції закриті
Це стосується і поповнення депозиту?
400Кгрн - це на місяць в одному банку?
Як саме рахують місяць - починаючи з першого числа, чи просто 30днів з моменту внесення коштів?
Скажімо - 10го травня поповнив депо на 250Кгрн, а 5го червня ще на 200Кгрн - це буде рахуватись як "перебір", чи як "новий місяць/нові кошти"?
Тобто - для фінмона це буде "махання червоною ганчіркою", чи ні? :D

Не пищить єрунди , якщо вам довподоби цей банк , то самі нічого не оформлюйте ,свої кошти рознесуть між довіреними особами , знімайте з рахунку різних ПІБ за довіреністю,так можливо загалом більше поповнити і також загалом більше зняти
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:25

А суть питання то яка була?

sens
Хіба я це запитував? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:02

  J написав:
  kuzmich написав:.

интересно, альфа даже переплюнула пианино, видать настолько туго дела идут, что пылесосит валюту похоже в убыток себе

22.06 10:30 Изменился курс банка Альфа с 37.3000 на 37.0000 грн/$ . Разница: -0.3000

Альфа просто уравняла доходность конвертдепо с доходностью валютных овгз


о каком убытке речь? с вас возьмет по 37 а купит на межбанке по 36,57.
плюс деньгами три месяца будет пользоваться - вам даст 2,5% а те же ОВДП купит где 4,7% :mrgreen:

кстати что бы сравняться с валютным ОВДП бакс нужно сдать по 37,23.
учитываю всю эту возню с цветом и годами - задача может оказаться не простой.
проще купить ОВДП и никуда не бегать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:17

Приват хотел отдать мотлохом. Отказался я брать пару дней назад. Сегодня отдали синими.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:30

  Amethyst написав:
  sens написав:менше місця займає банківська ячейка

Почому зараз цей сорт груші, від 7..8 тищ на рік?


можно и в 4500+ уложиться, есть скидки по пакетам, до 50%, 20% как пправило часто, но УкрЖЭксим с страховкой - таки да, 7+
cohan
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