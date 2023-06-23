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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:18

  Игорь Алексеевич написав:Приват хотел отдать мотлохом. Отказался я брать пару дней назад. Сегодня отдали синими.

Ви залишили частину коштів на рахунку,потім замовлення в Приват24, зняття готівки через два дні?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:22

  Успіх написав:sens
Хіба я це запитував? :roll:

1. "довподоби цей банк" - де я вказував назву банку?
2. Просто хотів дізнатись, як рахується місяць, щоб не перевищити 400К і не "возбудити" фінмона?


п.с.
Може хтось знає відповідь на друге питання?
вам надана чітка відповідь як не махати червоною ганчіркою і отримати кошти в одному банку,при можливості обійти ліміт НБУ в еквіваленті 100к грн. Надати інший варіант який гарантує 100% результат ,або простими словами намахати банк у мене немає. Напишіть краще чи у вас є залишки в будь-якому банку, еквівалент 400к грн і вище щоб не було підозр з боку фінмону?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:23

  J написав:
  kuzmich написав:.

интересно, альфа даже переплюнула пианино, видать настолько туго дела идут, что пылесосит валюту похоже в убыток себе

22.06 10:30 Изменился курс банка Альфа с 37.3000 на 37.0000 грн/$ . Разница: -0.3000

Альфа просто уравняла доходность конвертдепо с доходностью валютных овгз

Це має такий результат якщо курс через три місяці буде такий самий як сьогодні?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:24

  Goodman написав:дозабрас з Привату останню пайку - просто докидав по проханню валютмена "зелені, які йому були сумнівні". Аккурат встиг докинути - 25-05-2023 року.
Сьогодні отримав 2000$ , новими , синіми , номер в номер.
Все стандартно - замовлення через П24, заявку схвалено, прийдітьі отримайте.
PS Касирка порилася у себе в шухляді(явно там був мотлох) , потім вийняла з сейфа і видала. Депозит вирулив.

Ви в цьому місяці в Приваті конверт відкривали?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:25

  mephala написав:
  J написав:
  kuzmich написав:.

интересно, альфа даже переплюнула пианино, видать настолько туго дела идут, что пылесосит валюту похоже в убыток себе

22.06 10:30 Изменился курс банка Альфа с 37.3000 на 37.0000 грн/$ . Разница: -0.3000

Альфа просто уравняла доходность конвертдепо с доходностью валютных овгз


о каком убытке речь? с вас возьмет по 37 а купит на межбанке по 36,57.
плюс деньгами три месяца будет пользоваться - вам даст 2,5% а те же ОВДП купит где 4,7% :mrgreen:

кстати что бы сравняться с валютным ОВДП бакс нужно сдать по 37,23.
учитываю всю эту возню с цветом и годами - задача может оказаться не простой.
проще купить ОВДП и никуда не бегать.

Проще купити але строк не 3 місяці або три дні ??
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:00

  sens написав:Проще купити але строк не 3 місяці або три дні ??


ну так. строк більший. вчора висіли в сенсі 4.55% по лютий 2024.
сьогодні вже немає.
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