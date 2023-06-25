Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
1. "довподоби цей банк" - де я вказував назву банку? 2. Просто хотів дізнатись, як рахується місяць, щоб не перевищити 400К і не "возбудити" фінмона?
п.с. Може хтось знає відповідь на друге питання?
вам надана чітка відповідь як не махати червоною ганчіркою і отримати кошти в одному банку,при можливості обійти ліміт НБУ в еквіваленті 100к грн. Надати інший варіант який гарантує 100% результат ,або простими словами намахати банк у мене немає. Напишіть краще чи у вас є залишки в будь-якому банку, еквівалент 400к грн і вище щоб не було підозр з боку фінмону?
Goodman написав:дозабрас з Привату останню пайку - просто докидав по проханню валютмена "зелені, які йому були сумнівні". Аккурат встиг докинути - 25-05-2023 року. Сьогодні отримав 2000$ , новими , синіми , номер в номер. Все стандартно - замовлення через П24, заявку схвалено, прийдітьі отримайте. PS Касирка порилася у себе в шухляді(явно там був мотлох) , потім вийняла з сейфа і видала. Депозит вирулив.
УФ лампа у кассира к столу не прикручена саморезами. Просто просишь кассира проверить купюры в УФ. Ни разу не отказали. В Привате кассиры наиболее лояльные - проверяют очень тщательно, как для себя. Наверное, очень хотят хорошие отзывы на постконтроле от КЦ
Клиент_ А Укрэксим, официально обдирал на 7% или 20% на выбор кассира
страницу с 7% уже удалили хоть там и сказано, которые не соответствуют Додатку №1 но на практике - это с любой потертостей скидка 7% при этом имея два тарифа 7% и 20% одновременно - говорит о махинации не может одна услуга - инкассо, стоить 7% или 20% на выбор кассира