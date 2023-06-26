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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 чер, 2023 11:26
В Привате 3 дня ждал, пока привезут хорошие дол. А до этого кассир даже боялась мне предложить, то что у неё было в пачке. Говорит Вы будите очень не довольны))
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