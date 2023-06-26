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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 чер, 2023 11:26
В Привате 3 дня ждал, пока привезут хорошие дол. А до этого кассир даже боялась мне предложить, то что у неё было в пачке. Говорит Вы будете очень не довольны))
Додано: Пон 26 чер, 2023 13:02
Додано: Пон 26 чер, 2023 13:13
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Мне не трудно было подождать, т.к. последний дело и выход из карусели.
Рада порадовала, без заказ всё новенькими.
А Банка половина новыми, половина мотлохом хотели всунуть. Подождал два дня отдали остаток синими. На этом качеля у меня остановилась))
Пока всё что есть не в деле на депоз. в грн на свободный или 1-3 мес.
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