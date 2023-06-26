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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:26

В Привате 3 дня ждал, пока привезут хорошие дол. А до этого кассир даже боялась мне предложить, то что у неё было в пачке. Говорит Вы будете очень не довольны))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:02

  Игорь Алексеевич написав:В Привате 3 дня ждал, пока привезут хорошие дол. А до этого кассир даже боялась мне предложить, то что у неё было в пачке. Говорит Вы будете очень не довольны))

М'яко кажучи,за ваші гроші нехай шукають кращі кошти
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:13

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:М'яко кажучи,за ваші гроші нехай шукають кращі кошти

Мне не трудно было подождать, т.к. последний дело и выход из карусели.
Рада порадовала, без заказ всё новенькими.
А Банка половина новыми, половина мотлохом хотели всунуть. Подождал два дня отдали остаток синими. На этом качеля у меня остановилась))
Пока всё что есть не в деле на депоз. в грн на свободный или 1-3 мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:05

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:М'яко кажучи,за ваші гроші нехай шукають кращі кошти

Мне не трудно было подождать, т.к. последний дело и выход из карусели.
Рада порадовала, без заказ всё новенькими.
А Банка половина новыми, половина мотлохом хотели всунуть. Подождал два дня отдали остаток синими. На этом качеля у меня остановилась))
Пока всё что есть не в деле на депоз. в грн на свободный или 1-3 мес.

Так коли був у вас останній карусельний депозит? Багато втратили на курсі з 37.40 до 37.10...15
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:26

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Так коли був у вас останній карусельний депозит? Багато втратили на курсі з 37.40 до 37.10...15
не потерял, а не дополучил прибыль)), если бы вложился в грн. С 27 марта начал постепенно выходить в грн.дело. Скоро начинается сбор урожая окончания дел в грн. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:11

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Так коли був у вас останній карусельний депозит? Багато втратили на курсі з 37.40 до 37.10...15
не потерял, а не дополучил прибыль)), если бы вложился в грн. С 27 марта начал постепенно выходить в грн.дело. Скоро начинается сбор урожая окончания дел в грн. :P
напишіть по суті питання,коли забрали останній депозит відкритий у гривні і виплачений готівкою у валюті?
sens
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