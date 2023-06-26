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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 чер, 2023 11:26
В Привате 3 дня ждал, пока привезут хорошие дол. А до этого кассир даже боялась мне предложить, то что у неё было в пачке. Говорит Вы будете очень не довольны))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:02
Игорь Алексеевич написав:
В Привате 3 дня ждал, пока привезут хорошие дол. А до этого кассир даже боялась мне предложить, то что у неё было в пачке. Говорит Вы будете очень не довольны))
М'яко кажучи,за ваші гроші нехай шукають кращі кошти
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sens
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:13
sens написав:
М'яко кажучи,за ваші гроші нехай шукають кращі кошти
Мне не трудно было подождать, т.к. последний дело и выход из карусели.
Рада порадовала, без заказ всё новенькими.
А Банка половина новыми, половина мотлохом хотели всунуть. Подождал два дня отдали остаток синими. На этом качеля у меня остановилась))
Пока всё что есть не в деле на депоз. в грн на свободный или 1-3 мес.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:05
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
М'яко кажучи,за ваші гроші нехай шукають кращі кошти
Мне не трудно было подождать, т.к. последний дело и выход из карусели.
Рада порадовала, без заказ всё новенькими.
А Банка половина новыми, половина мотлохом хотели всунуть. Подождал два дня отдали остаток синими. На этом качеля у меня остановилась))
Пока всё что есть не в деле на депоз. в грн на свободный или 1-3 мес.
Так коли був у вас останній карусельний депозит? Багато втратили на курсі з 37.40 до 37.10...15
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sens
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:26
sens написав:
Так коли був у вас останній карусельний депозит? Багато втратили на курсі з 37.40 до 37.10...15
не потерял, а не дополучил прибыль)), если бы вложился в грн. С 27 марта начал постепенно выходить в грн.дело. Скоро начинается сбор урожая окончания дел в грн.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 19:15
Хтось ще крутить каруселі?
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Investor_K
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Додано: Пон 26 чер, 2023 19:54
Investor_K написав:
Хтось ще крутить каруселі?
Авжеж,є виключення в банках де фінмон на менших сумах збуджується,а що ,хіба в ОВДП чи гривнєдепозит не вигідніше?
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sens
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