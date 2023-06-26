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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 06:48

  Krokodil написав:
  sens написав:Авжеж,є виключення в банках де фінмон на менших сумах збуджується,а що ,хіба в ОВДП чи гривнєдепозит не вигідніше?

депозит неинтересно, а в овдп норм доход, только на суммах под порог финмона, и то их гонять через бесплатный сэп, не знаю как финмон отреагирует, когда вам, к примеру 500К свалится от ICU, та и не каждый банк готов вам отвалить столько кэша в месяц

З цього місця,що заважає внесення меншої суми або фізично поповнення рахунку зробити в тому банку де буде покупка облігацій?
sens
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