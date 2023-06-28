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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:15
Хтось ще крутить каруселі?
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Investor_K
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Додано: Пон 26 чер, 2023 19:54
Investor_K написав:
Хтось ще крутить каруселі?
Авжеж,є виключення в банках де фінмон на менших сумах збуджується,а що ,хіба в ОВДП чи гривнєдепозит не вигідніше?
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sens
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Додано: Пон 26 чер, 2023 22:42
sens написав:
Авжеж,є виключення в банках де фінмон на менших сумах збуджується,а що ,хіба в ОВДП чи гривнєдепозит не вигідніше?
депозит неинтересно, а в овдп норм доход, только на суммах под порог финмона, и то их гонять через бесплатный сэп, не знаю как финмон отреагирует, когда вам, к примеру 500К свалится от ICU, та и не каждый банк готов вам отвалить столько кэша в месяц
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Krokodil
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Додано: Пон 26 чер, 2023 23:18
Investor_K написав:
Хтось ще крутить каруселі?
банки
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cohan
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Додано: Вів 27 чер, 2023 06:48
Krokodil написав: sens написав:
Авжеж,є виключення в банках де фінмон на менших сумах збуджується,а що ,хіба в ОВДП чи гривнєдепозит не вигідніше?
депозит неинтересно, а в овдп норм доход, только на суммах под порог финмона, и то их гонять через бесплатный сэп, не знаю как финмон отреагирует, когда вам, к примеру 500К свалится от ICU, та и не каждый банк готов вам отвалить столько кэша в месяц
З цього місця,що заважає внесення меншої суми або фізично поповнення рахунку зробити в тому банку де буде покупка облігацій?
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sens
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Додано: Вів 27 чер, 2023 19:02
Investor_K написав:
Хтось ще крутить каруселі?
з таки цінами і доходами в грн + курс валюти, луди можуть відкрити тільки...... вікно.
каруселі то для діток
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Goodman
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:19
sens написав: Investor_K написав:
У мене з доходів - грн депо І робота охоронцем. Мільйони у валюті у банківській системі без доходу
Хіба охоронців не мобілізують ? Можна додати дохід від оптової купівлі продажу валюти, декілька разів на місяць
дохід від оптової купівлі продажу валюти отримує обмінник а не клієнт
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J
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:11
J написав: sens написав: Investor_K написав:
У мене з доходів - грн депо І робота охоронцем. Мільйони у валюті у банківській системі без доходу
Хіба охоронців не мобілізують ? Можна додати дохід від оптової купівлі продажу валюти, декілька разів на місяць
дохід від оптової купівлі продажу валюти отримує обмінник а не клієнт
чому ви так вирішили? Все що покупка-продажа але без ліцензії через міняли наприклад що це буде?
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sens
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Додано: Сер 28 чер, 2023 17:18
sens написав:
, Все що покупка-продажа але без ліцензії через міняли наприклад що це буде?
це буде дохід міняли
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J
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