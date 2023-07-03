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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:15

  kuzmich написав:
  Andrey2512 написав:Всем привет! Беда какая-то, побывал в 2х отделениях Привата, везде достают пачку старых, затертых купюр и говорят нет других.

Грязные, с печатями, 96 года. Говорят, что такие закидывают в терминалы.

Друзья, как быть?

заказывать на другое отделение и просить выбрать нормальные, но у них в наличии еще хуже чем то что вы засунули в терминал, не только грязные, а еше и пятнами в УФ какой-то химической дряни попадаются. Я минут 10 стоял, пока кассирша наверное весь сейф перетрусила в поисках норм бумажек без штампов и затертых морд, и то на вид ок, чистые, а в УФ некоторые с пятнами. На другом отделении вообще сказали у них все со штампами, даже пачки смысла нет пересматривать. Потом уже под более сильной лампой в уф смотрел, и то выдали несколько бумажек с слабо заметными пятнами


думаю банки нашли простой способ как не выпустить клиентов :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:55

  kuzmich написав:
  nekefer написав:
  kuzmich написав:1 нормальная на 50 проштампованных и не один раз

а разве не этого добивались? именно этого хотели, чтобы было свободное хождение любых даже затертых купюр, получите и распишитесь

да только эти правила не действуют за дверями банка, попробуйте с кем-то рассчитаться мотлохом, хорошо если синие не потребуют, то что 96 уже возвращали

За автівку яку купляли для фронту на кордоні без додаткових умов і проблем. На мою думку це скоріше виключення,гроші витрачають за межами Неньки
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:00

  Investor_K написав:
  lamal написав:
  Andrey2512 написав:Всем привет! Беда какая-то, побывал в 2х отделениях Привата, везде достают пачку старых, затертых купюр и говорят нет других.

Грязные, с печатями, 96 года. Говорят, что такие закидывают в терминалы.

Друзья, как быть?

беріть і закидуйте в термінали )

Не беріть
вічний або довготривалий депозит до появи))) або замовляйте заради синіх кожен день по триста баксів
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:26

Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:36

  asti написав:Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯

Так тута половина старперів з пенсійними посвідченнями. :wink: Й сумками долярів ,,на чорний день,,. То й можна лазить крізь облави як безсмертні. :D
Отак попастися, і хто дозбирає оті депо з банчиків... :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:23

  asti написав:Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯

Так забирайте що дають,є варіант заміни від 8 грн до 20 білого на синій , якщо так. Кому бакс потрібен зараз,то беруть. Що з синім далі робите - до обміну,до банки,до матраца ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:25

  alex lem написав:
  asti написав:Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯

Так тута половина старперів з пенсійними посвідченнями. :wink: Й сумками долярів ,,на чорний день,,. То й можна лазить крізь облави як безсмертні. :D
Отак попастися, і хто дозбирає оті депо з банчиків... :cry:

Може ще напишіть що у євреїв криві зуби? Змогли занести гроші военкому заради відстрочки,так не пишить маячню і сидіть мовчки.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:14

МІБ

У МІБ сьогодні курс євро 40,18 і % по вкладу 0,1%
Melanor1
 
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