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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 лип, 2023 00:15
kuzmich написав: Andrey2512 написав:
Всем привет! Беда какая-то, побывал в 2х отделениях Привата, везде достают пачку старых, затертых купюр и говорят нет других.
Грязные, с печатями, 96 года. Говорят, что такие закидывают в терминалы.
Друзья, как быть?
заказывать на другое отделение и просить выбрать нормальные, но у них в наличии еще хуже чем то что вы засунули в терминал, не только грязные, а еше и пятнами в УФ какой-то химической дряни попадаются. Я минут 10 стоял, пока кассирша наверное весь сейф перетрусила в поисках норм бумажек без штампов и затертых морд, и то на вид ок, чистые, а в УФ некоторые с пятнами. На другом отделении вообще сказали у них все со штампами, даже пачки смысла нет пересматривать. Потом уже под более сильной лампой в уф смотрел, и то выдали несколько бумажек с слабо заметными пятнами
думаю банки нашли простой способ как не выпустить клиентов
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:55
kuzmich написав: nekefer написав: kuzmich написав:
1 нормальная на 50 проштампованных и не один раз
а разве не этого добивались? именно этого хотели, чтобы было свободное хождение любых даже затертых купюр, получите и распишитесь
да только эти правила не действуют за дверями банка, попробуйте с кем-то рассчитаться мотлохом, хорошо если синие не потребуют, то что 96 уже возвращали
За автівку яку купляли для фронту на кордоні без додаткових умов і проблем. На мою думку це скоріше виключення,гроші витрачають за межами Неньки
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Додано: Суб 01 лип, 2023 08:00
Investor_K написав: lamal написав: Andrey2512 написав:
Всем привет! Беда какая-то, побывал в 2х отделениях Привата, везде достают пачку старых, затертых купюр и говорят нет других.
Грязные, с печатями, 96 года. Говорят, что такие закидывают в терминалы.
Друзья, как быть?
беріть і закидуйте в термінали )
Не беріть
вічний або довготривалий депозит до появи))) або замовляйте заради синіх кожен день по триста баксів
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:26
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
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asti
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:36
asti написав:
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
Так тута половина старперів з пенсійними посвідченнями.
Й сумками долярів ,,на чорний день,,. То й можна лазить крізь облави як безсмертні.
Отак попастися, і хто дозбирає оті депо з банчиків...
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alex lem
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:23
asti написав:
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
Так забирайте що дають,є варіант заміни від 8 грн до 20 білого на синій , якщо так. Кому бакс потрібен зараз,то беруть. Що з синім далі робите - до обміну,до банки,до матраца ?
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sens
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:25
alex lem написав: asti написав:
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
Так тута половина старперів з пенсійними посвідченнями.
Й сумками долярів ,,на чорний день,,. То й можна лазить крізь облави як безсмертні.
Отак попастися, і хто дозбирає оті депо з банчиків...
Може ще напишіть що у євреїв криві зуби? Змогли занести гроші военкому заради відстрочки,так не пишить маячню і сидіть мовчки.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:14
У МІБ сьогодні курс євро 40,18 і % по вкладу 0,1%
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Melanor1
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