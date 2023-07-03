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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 лип, 2023 00:15
kuzmich написав: Andrey2512 написав:
Всем привет! Беда какая-то, побывал в 2х отделениях Привата, везде достают пачку старых, затертых купюр и говорят нет других.
Грязные, с печатями, 96 года. Говорят, что такие закидывают в терминалы.
Друзья, как быть?
заказывать на другое отделение и просить выбрать нормальные, но у них в наличии еще хуже чем то что вы засунули в терминал, не только грязные, а еше и пятнами в УФ какой-то химической дряни попадаются. Я минут 10 стоял, пока кассирша наверное весь сейф перетрусила в поисках норм бумажек без штампов и затертых морд, и то на вид ок, чистые, а в УФ некоторые с пятнами. На другом отделении вообще сказали у них все со штампами, даже пачки смысла нет пересматривать. Потом уже под более сильной лампой в уф смотрел, и то выдали несколько бумажек с слабо заметными пятнами
думаю банки нашли простой способ как не выпустить клиентов
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:55
kuzmich написав: nekefer написав: kuzmich написав:
1 нормальная на 50 проштампованных и не один раз
а разве не этого добивались? именно этого хотели, чтобы было свободное хождение любых даже затертых купюр, получите и распишитесь
да только эти правила не действуют за дверями банка, попробуйте с кем-то рассчитаться мотлохом, хорошо если синие не потребуют, то что 96 уже возвращали
За автівку яку купляли для фронту на кордоні без додаткових умов і проблем. На мою думку це скоріше виключення,гроші витрачають за межами Неньки
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Додано: Суб 01 лип, 2023 08:00
Investor_K написав: lamal написав: Andrey2512 написав:
Всем привет! Беда какая-то, побывал в 2х отделениях Привата, везде достают пачку старых, затертых купюр и говорят нет других.
Грязные, с печатями, 96 года. Говорят, что такие закидывают в терминалы.
Друзья, как быть?
беріть і закидуйте в термінали )
Не беріть
вічний або довготривалий депозит до появи))) або замовляйте заради синіх кожен день по триста баксів
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:26
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:36
asti написав:
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
Так тута половина старперів з пенсійними посвідченнями.
Й сумками долярів ,,на чорний день,,. То й можна лазить крізь облави як безсмертні.
Отак попастися, і хто дозбирає оті депо з банчиків...
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alex lem
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:23
asti написав:
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
Так забирайте що дають,є варіант заміни від 8 грн до 20 білого на синій , якщо так. Кому бакс потрібен зараз,то беруть. Що з синім далі робите - до обміну,до банки,до матраца ?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:25
alex lem написав: asti написав:
Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
Так тута половина старперів з пенсійними посвідченнями.
Й сумками долярів ,,на чорний день,,. То й можна лазить крізь облави як безсмертні.
Отак попастися, і хто дозбирає оті депо з банчиків...
Може ще напишіть що у євреїв криві зуби? Змогли занести гроші военкому заради відстрочки,так не пишить маячню і сидіть мовчки.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:14
У МІБ сьогодні курс євро 40,18 і % по вкладу 0,1%
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Melanor1
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:26
Investor_K написав: lamal написав:
беріть і закидуйте в термінали )
Не беріть
вічний або довготривалий депозит до появи))) або замовляйте заради синіх кожен день по триста баксів
Почитав тему, офігів. Сині, білі, добре, що хоч червоних вже нема.)
Мені два конверта Райфф віддав новими, синіми.
Цікаво, якщо закинути їм на депо 96-ми на 3 міс. безкоштовно, вважай,бо до 5 тис ставка 0.01 % річних, віддадуть новенькими?
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МнеБыЭто
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