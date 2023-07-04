синие, зелёные, тема ещё с осени 22 года началась. Уже тогда у обменников было 2 курса.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:16
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:57
sens нічого нікому не носив. Дали ахвіційну бронь до кінця року. Потрібен поки що тута Фатерлянду.Хоча не дуже я в той папірець вірю, як тцк дуже план буде потрібно виконати. Облави активізувалися не десь там, а осьо тута.
PS З трьох метрів не бачу скілько пальців показують, навоюю...
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