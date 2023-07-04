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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:16
МнеБыЭто написав:
Почитав тему, офігів. Сині, білі, добре, що хоч червоних вже нема.)
синие, зелёные, тема ещё с осени 22 года началась. Уже тогда у обменников было 2 курса.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 03 лип, 2023 22:57
sens
нічого нікому не носив. Дали ахвіційну бронь до кінця року. Потрібен поки що тута Фатерлянду.Хоча не дуже я в той папірець вірю, як тцк дуже план буде потрібно виконати. Облави активізувалися не десь там, а осьо тута.
PS З трьох метрів не бачу скілько пальців показують, навоюю...
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alex lem
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Додано: Вів 04 лип, 2023 07:52
alex lem написав:sens
нічого нікому не носив. Дали ахвіційну бронь до кінця року. Потрібен поки що тута Фатерлянду.Хоча не дуже я в той папірець вірю, як тцк дуже план буде потрібно виконати. Облави активізувалися не десь там, а осьо тута.
PS З трьох метрів не бачу скілько пальців показують, навоюю...
бронь підприємства на співробітників подає керівник строком на шість місяців. Якщо план по мобілізації зірвано, центр комплектування активно шукає на вулиці військовозобов'язаних. В мережі достатньо інформації щодо вручення повістки,мобільні групи у складі співробітників поліції та військових які працюють прямо на вулиці та багато чого іншого. Щось ми видійшли від актуальної тематики.
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 07:54
Melanor1 написав:
У МІБ сьогодні курс євро 40,18 і % по вкладу 0,1%
Що по доляр,може 3%™ треба додати для більшої привабливості
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Додано: Вів 04 лип, 2023 07:56
МнеБыЭто написав: Investor_K написав: lamal написав:
беріть і закидуйте в термінали )
Не беріть
вічний або довготривалий депозит до появи))) або замовляйте заради синіх кожен день по триста баксів
Почитав тему, офігів. Сині, білі, добре, що хоч червоних вже нема.)
Мені два конверта Райфф віддав новими, синіми.
Цікаво, якщо закинути їм на депо 96-ми на 3 міс. безкоштовно, вважай,бо до 5 тис ставка 0.01 % річних, віддадуть новенькими?
Оберіть комбанки,в Альянсі в м.Київ після замовлення не було старих банкнот
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Додано: Вів 04 лип, 2023 07:58
Игорь Алексеевич написав: МнеБыЭто написав:
Цікаво, якщо закинути їм на депо 96-ми на 3 міс. безкоштовно, вважай,бо до 5 тис ставка 0.01 % річних, віддадуть новенькими?
Попробуйте и нам расскажите. Но, думаю откажутся брать.
Чим відрізняється на депозит і обмін на гривню в банку з доларів чи євро
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Додано: Вів 04 лип, 2023 08:01
alex lem написав:sens
нічого нікому не носив. Дали ахвіційну бронь до кінця року. Потрібен поки що тута Фатерлянду.Хоча не дуже я в той папірець вірю, як тцк дуже план буде потрібно виконати. Облави активізувалися не десь там, а осьо тута.
PS З трьох метрів не бачу скілько пальців показують, навоюю...
якщо запросять для актуалізації інформації не їдьте з пустим рюкзаком,я не про гроші, якщо ви не офіцер запасу,немає попиту на фахівців,є недостача в солдатах.
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