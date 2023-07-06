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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 лип, 2023 21:33
Забирав грн з карти, бо банкомати в приматі вже дають тільки 15500 за 3 години.
Питалися. чи є в касі $ - звичайно є , тільки до 2006 року. (напевно шваль і мотлох).
При мені мужик хотів взяти сотку $ , але "передумав" і взяв сотку Ойро.
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Goodman
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:49
Goodman написав:Забирав грн з карти, бо банкомати в приматі вже дають тільки 15500 за 3 години.
Питалися. чи є в касі $ - звичайно є , тільки до 2006 року. (напевно шваль і мотлох).
При мені мужик хотів взяти сотку $ , але "передумав" і взяв сотку Ойро.
Это с каких пор дают 15500 раз в три часа? 20к лимит был и есть
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kolyuchy
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