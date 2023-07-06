RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:33

був проходом у приматі

Забирав грн з карти, бо банкомати в приматі вже дають тільки 15500 за 3 години.
Питалися. чи є в касі $ - звичайно є , тільки до 2006 року. (напевно шваль і мотлох).
При мені мужик хотів взяти сотку $ , але "передумав" і взяв сотку Ойро.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6004
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Goodman написав:Забирав грн з карти, бо банкомати в приматі вже дають тільки 15500 за 3 години.
Питалися. чи є в касі $ - звичайно є , тільки до 2006 року. (напевно шваль і мотлох).
При мені мужик хотів взяти сотку $ , але "передумав" і взяв сотку Ойро.
Это с каких пор дают 15500 раз в три часа? 20к лимит был и есть
kolyuchy
 
Повідомлень: 462
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 231232233234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, kitco і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 889, 890, 891
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8901 1675053
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 22:24
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.