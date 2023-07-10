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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 лип, 2023 22:35
kolyuchy не скажу
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:45
хтось вийшов з пилососом у табличку по 37.95
добрий знак для каруселі
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daap
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Alien
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:54
Alien написав:
з банком що "пилососить"
пилососить обмєнка а не банк. тобто купує
... а , то не обмєнка, то приватна заявка ...
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daap
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:35
daap написав:
хтось вийшов з пилососом у табличку по 37.95
добрий знак для каруселі
чогось думаю що очепятка.
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mephala
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:36
mephala написав: daap написав:
хтось вийшов з пилососом у табличку по 36.95
добрий знак для каруселі
чогось думаю що очепятка.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 06:52
Коли запуститься карусель знову?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 07:22
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