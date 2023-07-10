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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 237238239240>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:35

kolyuchy не скажу
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

хтось вийшов з пилососом у табличку по 37.95
добрий знак для каруселі
daap
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 14:06

  daap написав:хтось вийшов з пилососом у табличку по 37.95
добрий знак для каруселі

Про що мова? Чим може бути цікава карусель з банком що "пилососить" по 37.95 :?: :shock: :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 15:54

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Alien написав:з банком що "пилососить"


пилососить обмєнка а не банк. тобто купує

... а , то не обмєнка, то приватна заявка ...
daap
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:35

  daap написав:хтось вийшов з пилососом у табличку по 37.95
добрий знак для каруселі


чогось думаю що очепятка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:36

  mephala написав:
  daap написав:хтось вийшов з пилососом у табличку по 36.95
добрий знак для каруселі


чогось думаю що очепятка.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:52

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Коли запуститься карусель знову?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 07:22

Спробуйте

  Investor_K написав:Коли запуститься карусель знову?

https://help.hvylya.net/275444-popytka- ... o-dollarov
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:33

  Investor_K написав:Коли запуститься карусель знову?
вже ніколи
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:49

  lamal написав:
  Investor_K написав:Коли запуститься карусель знову?
вже ніколи

Може, треба трохи почекати?
Investor_K
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