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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 лип, 2023 20:11
Investor_K
шо чекать? Занести зараз і невідомо яким мотлохом забрати через три місяці ? Раніше забирав і знав що доляри будуть чоткі, нові з пачки, можно їх не дивитися. Оце забирав конверт, менеджер пішла до касирки сказала ,,Віддай старими, але хорошими,,. А якби перед цим не заніс гривню на депо, і не сказала, то що б віддавали б витерті з печатками ?
Скоро буде рік каруселі, помянемо...
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Додано: Пон 10 лип, 2023 22:47
сейчас все конверты выдают либо мотлохом, либо 96. Синие давали только в райфе. Если не хотите мотлох или 96, выделяйте на всякий случай несколько дней на 1 банку, возможно заказ на разные отделения. То что весь мотлох согласно мнению нбу, таоквым не является и продолжает валяться в кассовых сейфах днями одного и того же отделения
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Додано: Вів 11 лип, 2023 06:14
Складно жити без каруселі.
Звик до легкого заробітку.
І з АТБ мене попросили...
Кажуть, що не звик до важкої праці.
Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?
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Investor_K
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Додано: Вів 11 лип, 2023 06:33
Investor_K , а в кого в АТБ важка праця? Ну крім вантажника, але ж ви явно не на цю позицію туди йшли…
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