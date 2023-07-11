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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 20:11

Investor_K шо чекать? Занести зараз і невідомо яким мотлохом забрати через три місяці ? Раніше забирав і знав що доляри будуть чоткі, нові з пачки, можно їх не дивитися. Оце забирав конверт, менеджер пішла до касирки сказала ,,Віддай старими, але хорошими,,. А якби перед цим не заніс гривню на депо, і не сказала, то що б віддавали б витерті з печатками ? :(
Скоро буде рік каруселі, помянемо...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 22:47

сейчас все конверты выдают либо мотлохом, либо 96. Синие давали только в райфе. Если не хотите мотлох или 96, выделяйте на всякий случай несколько дней на 1 банку, возможно заказ на разные отделения. То что весь мотлох согласно мнению нбу, таоквым не является и продолжает валяться в кассовых сейфах днями одного и того же отделения
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 06:14

Складно жити без каруселі.
Звик до легкого заробітку.
І з АТБ мене попросили...
Кажуть, що не звик до важкої праці.
Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?
Investor_K
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Повідомлень: 8928
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 06:33

Investor_K , а в кого в АТБ важка праця? Ну крім вантажника, але ж ви явно не на цю позицію туди йшли…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 07:39

  alex lem написав:Investor_K шо чекать? Занести зараз і невідомо яким мотлохом забрати через три місяці ? Раніше забирав і знав що доляри будуть чоткі, нові з пачки, можно їх не дивитися. Оце забирав конверт, менеджер пішла до касирки сказала ,,Віддай старими, але хорошими,,. А якби перед цим не заніс гривню на депо, і не сказала, то що б віддавали б витерті з печатками ? :(
Скоро буде рік каруселі, помянемо...

В якому банку забирали?
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:29

  Hotab написав:Investor_K , а в кого в АТБ важка праця? Ну крім вантажника, але ж ви явно не на цю позицію туди йшли…


а ви спробуйте касиром з його постійним "пи-пи-пи" цілий день.
мені вистачає його послухати поки в черзі стою.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:34

mephala , ну мені здалося він про щось фізичне. Бо важко розумово чи психологясно майже всюди. Просто так гроші тільки на каруселі)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:56

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Investor_K написав:Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?

Гривневе депо під 16% річних на руки з щомісячною виплатою, і буде на хліб з маслом.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:23

  Investor_K написав:Складно жити без каруселі.
Звик до легкого заробітку.
І з АТБ мене попросили...
Кажуть, що не звик до важкої праці.
Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?

Оренда квартири вже не приносить доходу,Миколай Ш.
sens
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