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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:23

  Investor_K написав:
  lamal написав:
  Investor_K написав:Коли запуститься карусель знову?
вже ніколи

Може, треба трохи почекати?


можно дочекатися в обратную сторону: "верну ваш депозит с дисконтом(с)" :mrgreen:
cohan
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