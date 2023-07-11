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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:23
Investor_K написав: lamal написав: Investor_K написав:
Коли запуститься карусель знову?
вже ніколи
Може, треба трохи почекати?
можно дочекатися в обратную сторону: "верну ваш депозит с дисконтом(с)"
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cohan
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daap