Economist написав: Investor_K написав:
Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?
Гривневе депо під 16% річних на руки з щомісячною виплатою, і буде на хліб з маслом.
Немає динаміки. Раніше весь день було розписано: забрати бакси, обміняти, порахувати пачку гривню , обійняти її та поцілувати, а потіи новий оформити. Під час цих операцій ще пофліртувати з симптичними дівчатами. Поїсти не було коли! А зараз що? Ну капає кожного місяця з грндепо біля 15 кгрн. Ну то й що? Сумно... Немає драйву