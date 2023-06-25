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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:23

  Investor_K написав:
  lamal написав:
  Investor_K написав:Коли запуститься карусель знову?
вже ніколи

Може, треба трохи почекати?


можно дочекатися в обратную сторону: "верну ваш депозит с дисконтом(с)" :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 08:06

  Economist написав:
  Investor_K написав:Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?

Гривневе депо під 16% річних на руки з щомісячною виплатою, і буде на хліб з маслом.

Немає динаміки. Раніше весь день було розписано: забрати бакси, обміняти, порахувати пачку гривню , обійняти її та поцілувати, а потіи новий оформити. Під час цих операцій ще пофліртувати з симптичними дівчатами. Поїсти не було коли! А зараз що? Ну капає кожного місяця з грндепо біля 15 кгрн. Ну то й що? Сумно... Немає драйву
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:41

Investor_K Ну то йдіть в охорону в магазин. :mrgreen: Драйв, дівчата продавці... :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:10

  Investor_K написав:
  Economist написав:
  Investor_K написав:Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?

Гривневе депо під 16% річних на руки з щомісячною виплатою, і буде на хліб з маслом.

Немає динаміки. Раніше весь день було розписано: забрати бакси, обміняти, порахувати пачку гривню , обійняти її та поцілувати, а потіи новий оформити. Під час цих операцій ще пофліртувати з симптичними дівчатами. Поїсти не було коли! А зараз що? Ну капає кожного місяця з грндепо біля 15 кгрн. Ну то й що? Сумно... Немає драйву

Вкладіться в ОВДП , кріптовалюту,купіть вторинну нерухомість та отримуйте прибуток. Капають відсотки купуєте в кредит на первинному ринку, можете піти попрацювати в таксі - не будете задавати дурні питання і часу на відпочинок не буде)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:27

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:01

  Investor_K написав:Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.

Не зупиняйтеся
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:56

  sens написав:
  Investor_K написав:Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.

Не зупиняйтеся

Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:11

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.

Не зупиняйтеся

Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?

Продовжуйте далі
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:36

Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:03

  asti написав:16 на руки, це де таке?!

Туть
novichok
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