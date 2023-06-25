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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:23
Investor_K написав: lamal написав: Investor_K написав:
Коли запуститься карусель знову?
вже ніколи
Може, треба трохи почекати?
можно дочекатися в обратную сторону: "верну ваш депозит с дисконтом(с)"
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Додано: Сер 12 лип, 2023 08:06
Economist написав: Investor_K написав:
Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?
Гривневе депо під 16% річних на руки з щомісячною виплатою, і буде на хліб з маслом.
Немає динаміки. Раніше весь день було розписано: забрати бакси, обміняти, порахувати пачку гривню , обійняти її та поцілувати, а потіи новий оформити. Під час цих операцій ще пофліртувати з симптичними дівчатами. Поїсти не було коли! А зараз що? Ну капає кожного місяця з грндепо біля 15 кгрн. Ну то й що? Сумно... Немає драйву
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Investor_K
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:41
Investor_K
Ну то йдіть в охорону в магазин.
Драйв, дівчата продавці...
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alex lem
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:10
Investor_K написав: Economist написав: Investor_K написав:
Може, заради мене, готівка має піти догори, щоб я знову міг каруселити?
Гривневе депо під 16% річних на руки з щомісячною виплатою, і буде на хліб з маслом.
Немає динаміки. Раніше весь день було розписано: забрати бакси, обміняти, порахувати пачку гривню , обійняти її та поцілувати, а потіи новий оформити. Під час цих операцій ще пофліртувати з симптичними дівчатами. Поїсти не було коли! А зараз що? Ну капає кожного місяця з грндепо біля 15 кгрн. Ну то й що? Сумно... Немає драйву
Вкладіться в ОВДП , кріптовалюту,купіть вторинну нерухомість та отримуйте прибуток. Капають відсотки купуєте в кредит на первинному ринку, можете піти попрацювати в таксі - не будете задавати дурні питання і часу на відпочинок не буде)
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sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:27
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
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Investor_K
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:01
Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
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sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:56
sens написав: Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
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Investor_K
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:11
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
Продовжуйте далі
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sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:36
Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.
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Investor_K
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