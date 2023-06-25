|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:01
Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13725
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:56
sens написав: Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8935
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 865 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 19:11
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
Продовжуйте далі
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13725
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 19:36
Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8935
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 865 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лип, 2023 07:11
Investor_K написав:
Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.
Миколай, впевнений що саме в Прокредитбанк) дуже багато часу на поїздки,тому каруселі зі зняттям готівки це втрачений час
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13725
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лип, 2023 08:27
Укргаз та Глобус
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8935
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 865 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8851
|1685417
|
|