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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:01

  Investor_K написав:Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.

Не зупиняйтеся
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:56

  sens написав:
  Investor_K написав:Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.

Не зупиняйтеся

Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:11

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.

Не зупиняйтеся

Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?

Продовжуйте далі
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:36

Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:03

  asti написав:16 на руки, це де таке?!

Туть
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 07:11

  Investor_K написав:Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.

Миколай, впевнений що саме в Прокредитбанк) дуже багато часу на поїздки,тому каруселі зі зняттям готівки це втрачений час
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:27

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Укргаз та Глобус
Investor_K
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