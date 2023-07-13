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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:01
Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
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sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:56
sens написав: Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
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Investor_K
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:11
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Сенсе. Дякую за пропозицію піти працювати. Мені більше до душі задавати запитання із зірочками.
Не зупиняйтеся
Чи готові Ви заплатити за виконання доручення?
Продовжуйте далі
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sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:36
Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.
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Investor_K
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Додано: Чет 13 лип, 2023 07:11
Investor_K написав:
Добре.Коли наступного разу побачу Вас у відділенні банку (двічі це вже було) - розрахуєтесь.
Миколай, впевнений що саме в Прокредитбанк) дуже багато часу на поїздки,тому каруселі зі зняттям готівки це втрачений час
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sens
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Додано: Чет 13 лип, 2023 08:27
Укргаз та Глобус
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Investor_K
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:35
asti написав:
16 на руки, це де таке?!
кредит днепро, агропросперис
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kuzmich
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Додано: Чет 13 лип, 2023 14:23
kuzmich написав: asti написав:
16 на руки, це де таке?!
кредит днепро, агропросперис
,,Какие-то они стремные,, @
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alex lem
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Додано: Чет 13 лип, 2023 14:45
alex lem написав: kuzmich написав: asti написав:
16 на руки, це де таке?!
кредит днепро, агропросперис
,,Какие-то они стремные,, @
Тогда Вам в Ощад...
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nord
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