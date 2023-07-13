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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:56
alex lem написав: asti написав:
,,Какие-то они стремные,, @
Тогда Вам в Ощад...[/quote]
Хоч не пенс, але якби 19 прОцентів давали б на 3 місяці, поки ще є бронь, я б поніс якусь сотку на хлібчик з маслом.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21
alex lem написав: kuzmich написав: asti написав:
16 на руки, це де таке?!
кредит днепро, агропросперис
,,Какие-то они стремные,, @
та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Он народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой
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Додано: Чет 13 лип, 2023 16:22
alex lem написав: kuzmich написав: asti написав:
16 на руки, це де таке?!
кредит днепро, агропросперис
,,Какие-то они стремные,, @
та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Вон народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой и крутит депо
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kuzmich
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