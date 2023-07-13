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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:56

  alex lem написав:
  asti написав:

,,Какие-то они стремные,, @

Тогда Вам в Ощад...[/quote]
Хоч не пенс, але якби 19 прОцентів давали б на 3 місяці, поки ще є бронь, я б поніс якусь сотку на хлібчик з маслом. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21

  alex lem написав:
  kuzmich написав:
  asti написав:16 на руки, це де таке?!

кредит днепро, агропросперис

,,Какие-то они стремные,, @

та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Он народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:22

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  alex lem написав:
  kuzmich написав:
  asti написав:16 на руки, це де таке?!

кредит днепро, агропросперис

,,Какие-то они стремные,, @

та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Вон народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой и крутит депо
kuzmich
 
Повідомлень: 217
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
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