Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/16/698110/ вот откуда растут гигантские ставки по гривне, поэтому либо вы гривну сдаете в условный пумб под 16% либо в более мелкие банки под 20%, всю маржу забирает себе банк, которому вы дарите лишние %. Т.е. можно вкладываться в любой банк-пылесос, платящий максимальные %, война это всегда кризис и во время него либо можно хорошо заработать, либо прогореть )