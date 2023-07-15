RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:56

  alex lem написав:
  asti написав:

,,Какие-то они стремные,, @

Тогда Вам в Ощад...[/quote]
Хоч не пенс, але якби 19 прОцентів давали б на 3 місяці, поки ще є бронь, я б поніс якусь сотку на хлібчик з маслом. :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21

  alex lem написав:
  kuzmich написав:
  asti написав:16 на руки, це де таке?!

кредит днепро, агропросперис

,,Какие-то они стремные,, @

та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Он народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой
kuzmich
 
Повідомлень: 220
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:22

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  alex lem написав:
  kuzmich написав:
  asti написав:16 на руки, це де таке?!

кредит днепро, агропросперис

,,Какие-то они стремные,, @

та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Вон народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой и крутит депо
kuzmich
 
Повідомлень: 220
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:53

Re: Клуб 100К - Теребеньки

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/16/698110/ вот откуда растут гигантские ставки по гривне, поэтому либо вы гривну сдаете в условный пумб под 16% либо в более мелкие банки под 20%, всю маржу забирает себе банк, которому вы дарите лишние %. Т.е. можно вкладываться в любой банк-пылесос, платящий максимальные %, война это всегда кризис и во время него либо можно хорошо заработать, либо прогореть )
Krokodil
 
Повідомлень: 32
З нами з: 12.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:02

Krokodil дякую вам за відкриття америки.
все як по маслу , тільки фраза в кінці - як дьоготь. :mrgreen:
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:18

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Всі зачаїлись і чекають на зміну курсу))

Було б добре запиляти вгорі голосувалку:
В якому місяці/якого року ви очікуєте зміну курсу долара "37" більше ніж на 1грн?(не важливо вгору, чи вниз) :D
- 09.23
- 10.23
- 11.23
- 12.23
- 01.24
-...
:D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 246247248249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 887, 888, 889
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8885 1689334
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лип, 2023 13:20
alex lem

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.