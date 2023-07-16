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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:56

  alex lem написав:
  asti написав:

,,Какие-то они стремные,, @

Тогда Вам в Ощад...[/quote]
Хоч не пенс, але якби 19 прОцентів давали б на 3 місяці, поки ще є бронь, я б поніс якусь сотку на хлібчик з маслом. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21

  alex lem написав:
  kuzmich написав:
  asti написав:16 на руки, це де таке?!

кредит днепро, агропросперис

,,Какие-то они стремные,, @

та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Он народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:22

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  alex lem написав:
  kuzmich написав:
  asti написав:16 на руки, це де таке?!

кредит днепро, агропросперис

,,Какие-то они стремные,, @

та и пофиг? ну сдохнут, фонд все выплатит. Вон народ как хаял УБИБ с осени, до сих пор живой и крутит депо
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:53

Re: Клуб 100К - Теребеньки

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/16/698110/ вот откуда растут гигантские ставки по гривне, поэтому либо вы гривну сдаете в условный пумб под 16% либо в более мелкие банки под 20%, всю маржу забирает себе банк, которому вы дарите лишние %. Т.е. можно вкладываться в любой банк-пылесос, платящий максимальные %, война это всегда кризис и во время него либо можно хорошо заработать, либо прогореть )
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:02

Krokodil дякую вам за відкриття америки.
все як по маслу , тільки фраза в кінці - як дьоготь. :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:18

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Всі зачаїлись і чекають на зміну курсу))

Було б добре запиляти вгорі голосувалку:
В якому місяці/якого року ви очікуєте зміну курсу долара "37" більше ніж на 1грн?(не важливо вгору, чи вниз) :D
- 09.23
- 10.23
- 11.23
- 12.23
- 01.24
-...
:D
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:41

Стовпчики

Чи не на часі робити стовпчики?
Які є на ринку цікаві пропозиції?
Investor_K
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