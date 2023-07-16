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https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/16/698110/ вот откуда растут гигантские ставки по гривне, поэтому либо вы гривну сдаете в условный пумб под 16% либо в более мелкие банки под 20%, всю маржу забирает себе банк, которому вы дарите лишние %. Т.е. можно вкладываться в любой банк-пылесос, платящий максимальные %, война это всегда кризис и во время него либо можно хорошо заработать, либо прогореть )
Investor_K написав:Чи не на часі робити стовпчики? Які є на ринку цікаві пропозиції?
Що називати стовпчиком-відсоток чи вклад. Навіть карусель дасть більше чим залишити під 2%,в кращому випадку, далі знімати в межах ліміту,далі слідкувати за купюрами щоб усі були платоспроможні. Тому обмінка для готівки чи карусель,депозит в гривні в банку,чи ОВДП купляємо за гривню або в гривні. Це про копійки