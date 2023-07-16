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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Виявилося як завжди ініціатива б'є ініціатора. Не подобалося, коли якусь одну затерту завалящую сотку баксів не приймали в ПОВах та банках? Тепер у вас будуть всі такі ))) Принаймні 90% пропозицій банків та ПОВів.
1finanсier
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