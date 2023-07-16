|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:45
Виявилося як завжди ініціатива б'є ініціатора. Не подобалося, коли якусь одну затерту завалящую сотку баксів не приймали в ПОВах та банках? Тепер у вас будуть всі такі ))) Принаймні 90% пропозицій банків та ПОВів.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8896
|1691223
|
Нед 16 лип, 2023 11:38
Успіх