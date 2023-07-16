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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:45
Виявилося як завжди ініціатива б'є ініціатора. Не подобалося, коли якусь одну затерту завалящую сотку баксів не приймали в ПОВах та банках? Тепер у вас будуть всі такі ))) Принаймні 90% пропозицій банків та ПОВів.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 23:19
Ко мне все что попадает на руки от кассиров проходит жесткий контроль, просвечиваю в УФ и осмотр с обеих сторон, потертая, заломанная, пятна - обратно назад возвращаю. Хватило уже что кассирши на совершенно норм купюры говорили, что они стираные, то что лампы УФ у них выгоревшие уже
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