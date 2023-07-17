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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Виявилося як завжди ініціатива б'є ініціатора. Не подобалося, коли якусь одну затерту завалящую сотку баксів не приймали в ПОВах та банках? Тепер у вас будуть всі такі ))) Принаймні 90% пропозицій банків та ПОВів.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:19

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ко мне все что попадает на руки от кассиров проходит жесткий контроль, просвечиваю в УФ и осмотр с обеих сторон, потертая, заломанная, пятна - обратно назад возвращаю. Хватило уже что кассирши на совершенно норм купюры говорили, что они стираные, то что лампы УФ у них выгоревшие уже
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:58

  Krokodil написав:Ко мне все что попадает на руки от кассиров проходит жесткий контроль, просвечиваю в УФ и осмотр с обеих сторон, потертая, заломанная, пятна - обратно назад возвращаю. Хватило уже что кассирши на совершенно норм купюры говорили, что они стираные, то что лампы УФ у них выгоревшие уже
#нампишуть

Київські обмінники вийшли на новий рівень, щоб не брати купюри старого зразка після розпорядження НБУ вони просто при тобі міняють курс на дуже низький. На відео обмінник по вул. Дніпровська набережна, 21

Надіслати новину @novosti_kieva_bot
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sens
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