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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:45
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Виявилося як завжди ініціатива б'є ініціатора. Не подобалося, коли якусь одну затерту завалящую сотку баксів не приймали в ПОВах та банках? Тепер у вас будуть всі такі ))) Принаймні 90% пропозицій банків та ПОВів.
Додано: Нед 16 лип, 2023 23:19
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Ко мне все что попадает на руки от кассиров проходит жесткий контроль, просвечиваю в УФ и осмотр с обеих сторон, потертая, заломанная, пятна - обратно назад возвращаю. Хватило уже что кассирши на совершенно норм купюры говорили, что они стираные, то что лампы УФ у них выгоревшие уже
Додано: Пон 17 лип, 2023 22:58
#нампишуть
Київські обмінники вийшли на новий рівень, щоб не брати купюри старого зразка після розпорядження НБУ вони просто при тобі міняють курс на дуже низький. На відео обмінник по вул. Дніпровська набережна, 21
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Курс змінено на 33
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:41
Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:53
Останній депозит в гривні чи в доларах?
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