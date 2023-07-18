Додано: Вів 18 лип, 2023 10:12

Игорь Алексеевич

Вы сделали ставку на гривневый депозит размером в 100000 грн на 3 месяца и выиграли. Поздравляю вас и всех форумчан, кто так сделал. Накупите себе сладостей в Рошене, чтоб заесть стресс, сейчас как раз акция на большие 300-граммовые шоколадки.

Можно следовать вашей стратегии и дальше, увеличивая ставку. Можно сделать ставку в казино и выиграть. А можно застраховать свою жизнь на миллион долларов и разбиться на машине. Каждый метод инвестирования и степень риска при этом определяет для себя сам.

Если говорить о депозитах, то я для себя решил примерно с месяц назад финализировать своё участие в карусели. Сегодняшнюю ситуацию оцениваю как максимально неопредёлённую, поэтому не стал конвертировать свои сбережения из долларов в гривны для растыкивания их по гривневым депозитам в разных финустановах. Использую для этих целей только новую гриневую массу, поступающую с текущих доходов. Да, о том, что "деньги должны работать" и прочую бла-бла-бла, я слышал. Но мы живём в Украине ещё и в условиях войны с соседней державой, экономика которой в несколько раз превышает нашу. Поэтому "без лишних движений". Но это только моё личное, сугубо непрофессиональное, мнение.