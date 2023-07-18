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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 248249250251>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Виявилося як завжди ініціатива б'є ініціатора. Не подобалося, коли якусь одну затерту завалящую сотку баксів не приймали в ПОВах та банках? Тепер у вас будуть всі такі ))) Принаймні 90% пропозицій банків та ПОВів.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:19

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ко мне все что попадает на руки от кассиров проходит жесткий контроль, просвечиваю в УФ и осмотр с обеих сторон, потертая, заломанная, пятна - обратно назад возвращаю. Хватило уже что кассирши на совершенно норм купюры говорили, что они стираные, то что лампы УФ у них выгоревшие уже
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:58

  Krokodil написав:Ко мне все что попадает на руки от кассиров проходит жесткий контроль, просвечиваю в УФ и осмотр с обеих сторон, потертая, заломанная, пятна - обратно назад возвращаю. Хватило уже что кассирши на совершенно норм купюры говорили, что они стираные, то что лампы УФ у них выгоревшие уже
#нампишуть

Київські обмінники вийшли на новий рівень, щоб не брати купюри старого зразка після розпорядження НБУ вони просто при тобі міняють курс на дуже низький. На відео обмінник по вул. Дніпровська набережна, 21

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Курс змінено на 33
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:41

Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:53

  Игорь Алексеевич написав:Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.

Останній депозит в гривні чи в доларах?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:12

Игорь Алексеевич
Вы сделали ставку на гривневый депозит размером в 100000 грн на 3 месяца и выиграли. Поздравляю вас и всех форумчан, кто так сделал. Накупите себе сладостей в Рошене, чтоб заесть стресс, сейчас как раз акция на большие 300-граммовые шоколадки.
Можно следовать вашей стратегии и дальше, увеличивая ставку. Можно сделать ставку в казино и выиграть. А можно застраховать свою жизнь на миллион долларов и разбиться на машине. Каждый метод инвестирования и степень риска при этом определяет для себя сам.
Если говорить о депозитах, то я для себя решил примерно с месяц назад финализировать своё участие в карусели. Сегодняшнюю ситуацию оцениваю как максимально неопредёлённую, поэтому не стал конвертировать свои сбережения из долларов в гривны для растыкивания их по гривневым депозитам в разных финустановах. Использую для этих целей только новую гриневую массу, поступающую с текущих доходов. Да, о том, что "деньги должны работать" и прочую бла-бла-бла, я слышал. Но мы живём в Украине ещё и в условиях войны с соседней державой, экономика которой в несколько раз превышает нашу. Поэтому "без лишних движений". Но это только моё личное, сугубо непрофессиональное, мнение.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:21

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.

Останній депозит в гривні чи в доларах?

Расчёт дал в дол. на один депозит, что бы было лучше считать для тех кто участвовал в каруселях. А если взять дополн. +++, сумма моя намного выше, чем 2700 дол. и для этого понадобилось не бегать по банкам, а достаточно было вложится в минимум банков, которые на тот момент давали макс. проценты. И и практически все банки разрешали оформить онлайн через приложения.
Ушёл на второй круг на 3мес. в грн., пока хорошие ставочки начали давать и др.банки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 18 лип, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:26

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Накупите себе сладостей в Рошене, чтоб заесть стресс, сейчас как раз акция на большие 300-граммовые шоколадки.
Спасибо за совет про Рошен. За Акциями не слежу, т.к. для этого есть дополн. доход с тех же грн. депозитов. Акции это для тех, кто считает копейки с синими или белыми дол. в сундуках.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:30

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.

Останній депозит в гривні чи в доларах?

Расчёт дал в дол. на один депозит, что бы было лучше считать для тех кто участвовал в каруселях. А если взять дополн. +++, сумма моя намного выше, чем 2700 дол. и для этого понадобилось не бегать по банкам, а достаточно было вложится в минимум банков, которые на тот момент давали макс. проценты. И и практически все банки разрешали оформить онлайн через приложения.
Ушёл на второй круг на 3мес. в грн., пока хорошие ставочки начали давать и др.банки.

Напишіть які онлайн банки валюту продали онлайн та розмістили депозит у гривні ? У мене Сенс, Кредит-дніпро, Ощадбанк...
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:34

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Напишіть які онлайн банки валюту продали онлайн та розмістили депозит у гривні ? У мене Сенс, Кредит-дніпро, Ощадбанк...
Я имел ввиду, что дол. сдавал ножками в обменник, а размещал депозиты грн. частично в банках через приложения, т.к. через приложение немного давали больше процент. Ещё минфин был помощник с бонусами.
Был банк с отдалённым отделением от меня, перекинул на карту грн. с др. банка и через прилож. открыл дело.
Игорь Алексеевич
 
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