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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Сегодняшнюю ситуацию оцениваю как максимально неопредёлённую
она уже полтора года максимально неопределенная) не знаешь куда курс подует, как и каркали что будет курс 45-50
kuzmich
 
Повідомлень: 221
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
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