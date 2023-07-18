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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Сегодняшнюю ситуацию оцениваю как максимально неопредёлённую
она уже полтора года максимально неопределенная) не знаешь куда курс подует, как и каркали что будет курс 45-50
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kuzmich
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