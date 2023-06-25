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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Сегодняшнюю ситуацию оцениваю как максимально неопредёлённую
она уже полтора года максимально неопределенная) не знаешь куда курс подует, как и каркали что будет курс 45-50
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:40
alexfromdn написав:
якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?
ніт, взагалі може не повезти
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Amethyst
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:53
Игорь Алексеевич написав:
Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.
а кто купил биткоин по 1 баксу и продал по 60К тот еще круче.
к чему это не прекращающееся самолюбование не понятно.
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mephala
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:55
mephala написав: Игорь Алексеевич написав:
Вчера закончилось последнее дело в грн., которое я открывал в апреле на 3 мес. С 2700 дол. получилось +110 дол. с процентами и курсовой разницей. Если бы тогда вложился в карусель, то было бы не более +33 дол. А сколько на ветке тогда было негатива и глюков, что дол. непотопляемый и лучше карусели ничего нет.
а кто купил биткоин по 1 баксу и продал по 60К тот еще круче.
к чему это не прекращающееся самолюбование не понятно.
Не круче, а умнее оказались... Вам этого не понять, с 000% КПД))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:01
Игорь Алексеевич
а ларчик то открывался просто - оказывается вы просто хотели доказать что умнее всех?
а на форуме потому и не прекращаете писать что бы никто часом не забыл про это?
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mephala
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:04
Игорь Алексеевич написав:
Ещё минфин был помощник с бонусами.
Игорь Алексеевич
Игорь Алексеевич написав:
Акции это для тех, кто считает копейки с синими или белыми дол. в сундуках.))
Як на мене мінфін із бонусами зараз такий самий як і акції для тих хто рахує копійки
Тож не потрібно принижувати тих хто звик користуватися акціями і при цьому лізти на мінфін за бонусами.
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DmitryZP
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:06
Забрав в Акорді білими в нормальному стані, 2003+.
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Economist
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:07
DmitryZP написав:
Як на мене мінфін із бонусами зараз такий самий як і акції для тих хто рахує копійки Тож не потрібно принижувати тих хто звик користуватися акціями і при цьому лізти на мінфін за бонусами.
У Минфина сейчас условия Акции хуже, чем предлагают банки клиентам при повторном размещении дело. А если депозиты не 100тыс грн, то дополн. плюшки от банков для клиентов всегда приятны..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:10
Economist написав:
Забрав в Акорді білими в нормальному стані, 2003+.
Саме час для гривні - агропросперіс,убрр,глобус
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sens
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:44
sens написав: Economist написав:
Забрав в Акорді білими в нормальному стані, 2003+.
Саме час для гривні - агропросперіс,убрр,глобус
Кредит Днепр, Рада, Юнекс чем плохие?
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Игорь Алексеевич
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